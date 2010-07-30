Россия в огне: первые жертвы лесных пожаров

В Рязанской области из-за лесных пожаров в четырех деревнях эвакуированы более тысячи ста человек. Сгорели более пятидесяти строений, сообщает Радио "Свобода".

Ранее сообщалось, что в Воронежской области из-за лесных пожаров погибли 4 человека, в том числе пожарный. Более ста человек пострадали. В трех населенных пунктах сгорел 271 дом (сводка МЧС на РИА "Новости").

В Подмосковье сгорели все 10 домов села Мохово Луховицкого района. Трое пожарных получили травмы.

В Нижегородской области из-за лесных пожаров эвакуированы более 1200 жителей трех деревень. Сгорели 574 дома.

В Волгоградской области на площади в 500 гектаров горит уникальный сосновый лес.