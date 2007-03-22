Португальские ротвейлеры загрызли эмигрантку из Украины

В среду в португальском городе Синтра в окрестностях Лиссабона четыре ротвейлера загрызли пожилую эмигрантку из Украины, когда та шла на работу, передает агентство France Presse.

Полицейским пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы отогнать собак от 60-летней женщины. От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Как выяснилось, животные, проживавшие в одном из окрестных домов, сумели выбраться из-за ограды на улицу. Их отвезли в собачий приют, где вскоре усыпят.

Ротвейлеры относятся к группе из семи опасных пород собак, содержание которых, в соответствии с законами Португалии, регламентируется местными властями. Полиции предстоит проверить, имел ли право владелец держать агрессивных животных дома.

Лента.ру