В России уничтожили подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС

В селении Дугулугбей Кабардино-Балкарии сегодня были уничтожены два активных члена бандгруппы, действующей в Баксанском районе.

Их личности установлены, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

По версии МВД, они причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе к диверсии на Баксанской ГЭС. При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.

В автомобиле "Волга", в котором они находились, обнаружены два пистолета-пулемета, автоматический пистолет, значительное количество гранат и боеприпасов.

Как сообщалось, диверсия на Баксанской ГЭС произошла утром 21 июля. Вооруженные люди проникли на ГЭС, убили двух сотрудников вневедомственной охраны и заложили на ГЭС бомбы, большая часть из которых взорвалась. В результате взрывов и возникшего пожара повреждены три генератора для выработки электроэнергии, здания и имущество гидроэлектростанции.