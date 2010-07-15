В Беларуси все меньше желающих воссоединяться с Россией

За вступление Беларуси в состав России на гипотетическом референдуме готовы проголосовать только 29% белорусов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований Беларуси, передает Reuters.

Против объединения Беларуси с Россией высказались 48,6% белорусов. Еще в начале 2000-х годов за объединение готовы были голосовать больше половины граждан.

При этом количество сторонников вступления Беларуси в Евросоюз составляет 36,4%.

Социологи указывают, что опрос был проведен до острого газового конфликта (в конце июня), в ходе которого впервые с 2004 года Россия резко снизила поставки газа в Беларусь. "Но факторов, действующих в сторону снижения пророссийских симпатий, хватало в избытке и без этого", говорится в комментарии социологического центра.

Напомним, в конце июня президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО в интервью американской телекомпании CNN заявил, что недавний газовый конфликт между Москвой и Минском может привести к существенному ухудшению отношений между двумя странами.