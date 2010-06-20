"Аль-Каида" выставила свои требования к США

Террористическая группировка "Аль-Каида" вновь выдвинула свои требования к США для прекращения войны. Как сообщил в 24-минутном видеообращении англоязычный представитель группировки, президент США Барак Обама должен вывести свои войска из Афганистана и Ирака, прекратить поддерживать Израиль, перестать вмешиваться в дела мусульман и отпустить всех находящихся в заключении мусульман, передает Associated Press.

Он также напомнил, что демократическая партия, лидером которой является глава Белого дома, в январе с.г. проиграла выборы в сенат от штата Массачусетс. Таким образом, Б.Обама "больше не популярен, как был год или около того назад".