Число погибших в Киргизии может быть значительно больше

Число погибших в столкновениях на юге Киргизии, по официальным данным, возросло до 179, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство "АКИpress".

Киргизские власти признают, что в действительности погибших может быть значительно больше. Как отмечает Минздрав, людей хоронят и без доставки тел в медицинскую организацию или морг.

"Число умерших в Ошской области составляет 132 человека, в Джалал-Абадской области - 47", - говорится в сообщении.

Всего за медицинской помощью в двух областях обратились 1879 человек, из них 840 госпитализированы в стационары, амбулаторную помощь получили 914 пострадавших.

В ночь на 11 июня в городе Оше - втором по населению областном центре Киргизии - начались столкновения между киргизами и узбеками, крупнейшие за последние 20 лет. Вскоре беспорядки перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область. Участники беспорядков жгли машины, громили магазины, базары, а также жилые дома, на улицах бесчинствовали мародеры.

13 июня соседний Узбекистан открыл границу для беженцев с юга Киргизии, и туда убежали тысячи людей, большинство из которых женщины и дети. На сегодня Узбекистан закрыл границу с Киргизией. Власти заявили, что зарегистрировали 45 тысяч взрослых беженцев. По данным ООН число бежавших может превысить 100 тысяч человек, сообщает Би-Би-Си.