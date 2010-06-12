Правительство Киргизии перебрасывает на юг добровольцев

Временное правительство Киргизии обратилось к добровольцам с призывом помочь стабилизировать обстановку на юге страны, передает Лента.ру со ссылкой на информационное агентство 24.kg.

Замглавы правительства, куратор силовых структур Азимбек Бекназаров призвал офицеров младшего и старшего состава из числа бывших сотрудников министерств обороны, внутренних дел, спецслужб, а также прошедших службу в Афганистане оказать помощь властям страны и жителям Оша и Ошской области.

По словам Бекназарова, сотрудники и военнослужащие подразделений милиции, минобороны и внутренних войск, переброшенные на юг для стабилизации обстановки, "уже выбиваются из сил". "Нам просто не хватит сил в ближайшие двое суток, если не придет дополнительная помощь, потому что физически это невозможно - в таких стрессовых условиях".

В субботу из Бишкека уже вылетит первая группа добровольцев численностью 300 человек, рассказал Бекназаров. Касаясь обстановки в Оше, он сообщил, что "продолжается стрельба, горят дома, люди напуганы".

К утру субботы количество погибших в результате беспорядков и столкновений на этнической почве в Оше выросло до 49, уточняет 24.kg. Вечером в пятницу это число составляло 46.

В минздраве страны сообщили, что всего за медпомощью обратились 654 пострадавших, из них 423 госпитализированы, а 182 получили амбулаторную помощь. Однако правозащитники сообщают, что реальное число раненых может быть значительно больше, так как из-за угрозы нападений врачи "скорой" не выезжают в районы, где продолжаются столкновения.

Беспорядки на почве межэтнических столкновений узбеков и киргизов начались в Оше вечером 10 июня.

Власти соседней с Ошской областью отправляют туда автобусы для эвакуации иногородних студентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на киргизское государственное агентство "КАБАР".