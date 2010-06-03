Католическому епископу перерезали горло в саду его дома в Турции

В Турции 3 июня убит епископ Римско-Католической церкви, апостольский викарий Анатолии и глава Конференции католических епископов Турции Луиджи Падовезе (Luigi Padovese). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.

Епископу перерезали горло в саду его дома неподалеку от города Искендерун в провинции Хатай. По информации агентства, священнослужитель скончался по дороге в больницу.

По подозрению в убийстве задержан водитель и телохранитель епископа, 26-летний Мурат Алтун (Murat Altun). При задержании у него было обнаружен нож. Как отмечает телеканал NTV, Алтун был обращен в католичество. Турецкие власти исключают политические мотивы нападения.

По словам помощницы Падовезе, сестры Элеоноры дель Стенфано, Алтун был подвержен депрессиям и епископ "пытался помочь" ему. Губернатор провинции Хатай Селалеттин Лекесиз (Celalettin Lekesiz) в свою очередь заявил, что подозреваемый в мае проходил курс психологической помощи в местной больнице.