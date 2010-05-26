Матери Качиньского наконец сказали о гибели сына в авиакатастрофе

Брат-близнец Президента Польши Леха Качинского Ярослав КАЧИНСКИЙ сказал больной 83-летней матери о гибели брата в авиакатастрофе 10 апреля.

Об этом сообщила в эфире польского телеканала TVN24 представитель избирательного штаба кандидата в президенты Я.КАЧИНСКОГО Эльжбета ЯКУБЯК.

По ее словам, Я.КАЧИНСКИЙ сказал маме о смерти брата и его жены во вторник, 25 мая.

Э.ЯКУБЯК назвала Ядвигу КАЧИНСКУЮ, которая с марта находится в больнице, "сильной женщиной", выразив надежду, что она найдет в себе силы, чтобы выдержать это известие и поддержать Ярослава.

Как сообщал УНИАН, состояние здоровья Я.КАЧИНСКОЙ резко ухудшилось в начале марта. Братья поочередно дежурили возле матери, а после авиакатастрофы врачи рекомендовали Ярославу не говорить о смерти Леха.