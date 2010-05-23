Следователи дополнительно осмотрели место катастрофы самолета Качинского

Российские и польские следователи провели дополнительный осмотр места катастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского под Смоленском.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

«Следователями Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по факту падения под Смоленском самолёта Президента Польши был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в котором приняли участие заместитель главного военного прокурора Польши, представитель полиции и сотрудники Посольства Республики Польша», - говорится в сообщении.

В ходе проведенного следственного действия с участием сотрудников управлений МВД и МЧС России по Смоленской области, фрагментов человеческих тел, частей самолета, личных вещей погибших, других предметов, имеющих значение для дела, не обнаружено.

Каких-либо заявлений, замечаний и дополнений от польской стороны по окончанию осмотра не поступило, что зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля самолет Президента Польши Леха Качинского, на борту которого было 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Л.Качиньский с женой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.