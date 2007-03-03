В Словакии - своя Новобогдановка: 15 погибших, 50 раненых

В результате взрыва на складе боеприпасов в Западной Словакии погибли 15 человек и ранены 50, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на местное телевидение.

Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте склада образовалась воронка глубиной 30 метров. Предполагается, что все люди, находившиеся в здании, погибли.

В окрестностях склада обнаружены около 3 тысяч неразорвавшихся снарядов. Причина взрыва пока не установлена.