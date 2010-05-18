Китайского миллиардера посадили на 14 лет

В Китае вынесен приговор одному из богатейших жителей страны, основателю компании GOME Хуану ГУАНЮЮ (Huang Guangyu).

Как сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ, предприниматель признан виновным во взяточничестве, использовании инсайдерской информации и заключении незаконных сделок и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Кроме того, Х.ГУАНЮЙ должен будет заплатить штраф в размере 600 миллионов юаней (88 миллионов долларов).

Сообщается также, что власти конфисковали один из активов Х.ГУАНЮЯ, стоимость которого оценивается в 200 миллионов юаней (30 миллионов долларов).

Компания GOME является крупнейшей в Китае сетью по продаже электроники, передает Лента.ру. Личное состояние Х.ГУАНЮЯ в 2008 году оценивалось в 6,3 миллиарда долларов.

Предприниматель был задержан в ноябре 2008 года. Вскоре после этого он ушел из руководства GOME.

Находясь в заключении, Х.ГУАНЮЙ пытался покончить с собой.