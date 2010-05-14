Медведев в ходе визита в Украину может выступить перед студентами

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе визита в Украину 17-18 мая может выступить перед студентами одного из украинских высших учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Насколько мне известно, российская сторона прорабатывает этот вопрос... Мы знаем, что Президент РФ готов к общению с украинской общественностью, в том числе с молодежью”, - сказал он.