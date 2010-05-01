Эксперты: после договора с Путиным Украина не сможет работать с ЕС

Подписание украинскими властями предложенного на этой неделе главой российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ договора об энергетическом сотрудничестве сделает невозможным сотрудничество в этой сфере с Европейским союзом.

Об этом говорится в аналитических выводах, сделанных экспертами варшавского Центра Восточных исследований (OSW), текст которых имеет УНИАН.

Выводы экспертов были сделаны на основе обнародованного украинскими СМИ проекта договора, который появился после переговоров В.ПУТИНА с украинским премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ в ночь с 26 на 27 апреля.

"Возможное подписание предлагаемого российским правительством соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере означало бы ограничение суверенитета Украины в энергетической политике и сделало бы невозможным сотрудничество с ЕС", - считают аналитики.

Они считают упомянутый договор "выразительно асимметричным" для Украины.

"Записи проекта указывают, что Россия планирует: обеспечить себе долю в производстве и доставке энергии; ограничить возможности экспорта энергии Украиной; получить контроль над добытым в Украине газом; гарантировать долгосрочную 100% зависимость Украины от РФ в ядерной энергетике (российские реакторы, российское топливо, участие россиян в добыче урана)", - отмечают польские эксперты.

Аналитики также обращают внимание на то, что объединение электрических сетей Украины и России будет означать отказ украинцев от объединения своих сетей с Европейским союзом.

Кроме того, ряд недетализированных предложений поставил бы российские фирмы в привилегированное положение в газовой, нефтяной и других украинских отраслях.

Взамен Украина должна была бы получить кредиты и инвестиции в совместные проекты, хотя даже это в обнародованном договоре не выписано конкретно.

В то же время эксперты выразили сомнение, что новая власть согласится на такие предложения россиян, поскольку они непосредственно задевают интересы ряда членов правящей Партии регионов и ее спонсоров.

"Эти интересы для новой власти имеют намного более высокую цену, чем цена базирования Черноморского флота", - считают аналитики.