В Гватемале 10 домов провалились в ”черную дыру”(фото)

В результате провала грунта в столице Гватемалы погибли двое подростков, брат и сестра, передает в субботу Associated Press. Их отец числится пропавшим без вести. Всего из района бедствия эвакуированы около тысячи человек, под землю ушли более десяти домов.

Напомним, 23 февраля жители Гватемала-Сити услышали грохот и ощутили подземные толчки, а затем на месте зданий образовалась яма глубиной сто метров, из которой доносились громкие звуки и запах канализации. Вероятной причиной происшествия стали дожди или прорыв канализации.

Спасательная операция началась лишь после того, как подвешенный на тросе пожарник сфотографировал и заснял на видео содержимое ямы, с воздуха выглядевшей как "бездонная черная дыра". Полиция оцепила район, ликвидировав угрозу мародерства.

По словам местных жителей, шум и колебания почвы ощущались в течение последнего месяца. Начальник департамента социального развития заявил, что городские власти даже взяли в аренду специального робота, оснащенного фотокамерой, для исследования причин колебаний, однако не успели применить его до аварии.

Представитель муниципального водного ведомства также уверяет, что правительство знало о забитой канализации и рассматривало возможность провести контролируемый взрыв с целью ее очистки. В Гватемала-Сити в одну канализационную трубу попадают как нечистоты, так и дождевая вода.

Лента.ру

Фото Reuters