Под обломками самолета Качинского находятся еще 9 тел

Под обломками самолета Президента Польши, который разбился 10 апреля под Смоленском, находятся еще 9 тел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ в эфире радио RMF FM.

По данным прокурора, спасательным службам удалось с места катастрофы забрать 87 тел из 96-ти (по уточненным данным Центра правительственной безопасности, на борту самолета находилось 95 человек - УНИАН).

Как сказал А.ШЕРЕМЕТ, тела можно будет достать лишь после поднятия обломков Ту-154.

Раньше российские СМИ со ссылкой на министра по вопросам чрезвычайных ситуаций РФ Сергея ШОЙГУ сообщали о том, что якобы все тела погибших найдены и вывезены с места катастрофы.