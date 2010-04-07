Подземный взрыв произошел в центре Нью-Йорка

Мощный взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел под центральной площадью Нью-Йорка - Таймс-сквер, власти эвакуировали жителей близлежащих домов и постояльцев гостиницы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пожарное управление города.

По данным пожарных, взрыв произошел около 16.30 по местному времени в районе Таймс-сквер, между пересечениями Бродвея с 50-й и 54-й улицами. Из нескольких люков, ведущих в подземные коммуникации, вырвались столбы огня, повалил дым. На место происшествия прибыли и ремонтные бригады, обслуживающие городские электросети и газопровод, однако пока им не удалось определить причину взрыва.

Из-за сильного запаха угарного газа власти эвакуировали жителей трех близлежащих домов, а также отеля Novel. Пока пожарные не могут сообщить, смогут ли люди вернуться на ночь в свои квартиры и номера.

По сообщениям очевидцев, во многих местах в районе подземного пожара потрескался асфальт. Время от времени из коллекторов, в которых проходят электросети, вырываются красные и синие огненные всполохи - очевидно, горит электропроводка.