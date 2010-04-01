Нейтральность государств больше не актуальна?

В условиях современного мира международно-правовой статус нейтралитета государств теряет свою актуальность и не является эффективным для гарантирования безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время заседания «дипломатического клуба», которое состоялось сегодня в Киеве в рамках совместного проекта Фонда Виктора Пинчука и Фонда Арсения Яценюка «Open Ukraine».

Как отметил бывший заместитель государственного секретаря США Строуб ТЕЛБОТТ, «нейтралитет» является абсолютно уважаемым и актуальным понятием в контексте международного права. В то же время, эксперт выразил мнение, что в современных условиях международно-правовой статус государства является неэффективным и теряет свою актуальность.

«Со временем концепция нейтралитета начнет терять свою полезность», - отметил один с ведущим мировых экспертов в области внешней политики и безопасности.

Как он объяснил, в историческом измерении, когда статус нейтралитета был реализован в международном праве, это означало неприсоединение государства к одному из военно-политических блоков, который был враждебным к другой организации безопасности.

По мнению С.ТЕЛБОТТА, в современном мире это уже утратило свою актуальность.

В свою очередь бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также экс-генеральный секретарь НАТО Хавьер СОЛАНА заявил, что концепция нейтралитета принадлежит прошлому в истории человечества, а не настоящему.

Он привел примеры, когда современные нейтральные государства, например, Швеция реализуют активное и масштабное военное и политическое сотрудничество в НАТО, что формально не предусматривает нейтральный статус.

Бывший министр иностранных дел Украины Геннадий УДОВЕНКО также отметил, что нейтральный статус государство не может объявить, поскольку он по своей природе предоставляется и гарантируется другими субъектами международного права.

Политик также отметил, комментируя позицию, в частности представителей новой украинской власти о необходимости приобретения Украиной нейтрального внеблокового статуса, что в таких условиях Черноморских флот России должен быть выведен из нейтрального государства Украина.

«При нейтральном статусе Украина не является другом России», - отметил, учитывая обязательства нейтрального государства, Г.УДОВЕНКО.