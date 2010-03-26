Представитель Тимошенко пожаловался в Брюсселе на Януковича

Заместитель председателя партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ рассказал лидерам Европейской народной партии (ЕНП) о своих опасениях относительно свертывания демократии и европейского курса Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера украинским журналистам по завершению саммита ЕНП.

“Относительно власти, то я обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении, которое является основой и фундаментом политики в любых европейских странах, и которое подписано тремя фракциями и отдельными депутатами, ни одного слова о Европейском Союзе и о европейской интеграции не упоминается, что, безусловно, контрастирует с проевропейской риторикой, которую здесь в Брюсселе слышали во время визита (Президента Украины Виктора - УНИАНА) ЯНУКОВИЧА”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что обратил внимание лидеров ЕНП на поставленном В.ЯНУКОВИЧЕМ задании догнать Россию. При этом, по его словам, есть определенные опасения, что речь идет не только об экономическом, но и о политическом аспекте.

“Относительно политического аспекта мы имеем уже и определенные подтверждения, это заявка на внеблоковый статус Украины и, соответственно, в этой связи, отказ от евроатлантической интеграции”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что обратил внимание на то, что формирование коалиции и подбор кадров в правительство происходят “на грани закона, или на грани Конституции”. При этом, по его словам, сам процесс подбора кадров в правительство Николая АЗАРОВА происходит непрозрачно, по неизвестным обществу признаками.

Кроме того, заместитель председателя “Батькивщины” также сообщил, что обратил внимание на «некоторые первые признаки, если не свертывания, то шагов назад» в сфере свободы СМИ и доступа политиков к СМИ, особенно на телевидении.

Г.НЕМЫРЯ сообщил, что в рамках саммита также имел две коротких встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и президентом Европейского Совета Херманом Ван РОМПОЕМ, в ходе которого они обменялись впечатлениями от В.ЯНУКОВИЧА.

“Мы обменялись мнениями, насколько обещания и ориентиры, заявленные в Брюсселе оправдываются, или не оправдываются. Мы сошлись на том, что прошел лишь месяц после вступления в должность”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что ЕНП заявила о своей солидарности с оппозицией и лидером наибольшей оппозиционной силы Украины Юлией ТИМОШЕНКО, поддержала четкий европейский курс ее партии, отметив, что европейский курс партии - важна составляющая сохранения европейского курса Украины в целом.

Кроме того, по его словам, лидеры ЕНП обратили внимание на то, что в правительстве Н.АЗАРОВА отсутствуют женщины, что никак не соотносится с устоявшейся европейской практикой.

Как сообщал УНИАН, “Батькивщина” имеет статус наблюдателя в ЕНП. В целом ЕНП объединяет свыше 70 партий из почти 40-я европейских стран.