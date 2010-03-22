Евросоюз хочет помочь Украине, но не знает как

Европейский Союз хочет помочь Украине, не подталкивая ее к выбору между ЕС и Россией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в дипломатических кругах, ссылаясь на сегодняшнюю дискуссию министров иностранных дел стран - членов ЕС в отношении Украины.

«В Совете иностранных дел существует консенсус о необходимости помочь Украине, но не подталкивать ее к выбору между ЕС и Россией», - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что ряд министров отмечали, что получают “смешанные” сигналы из Киева. В частности, по его словам, об этом говорили министры Болгарии, Польши и Кипра.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, ряд министров обратили внимание на то, что Украина не сможет одновременно быть членом Таможенного союза с Россией, Казахстаном и Беларусью и иметь соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом.

В ходе сегодняшней дискуссии также затрагивался вопрос предоставления помощи Украине в реформировании ее газового сектора.