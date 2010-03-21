Российский корабль терпит бедствие в Японском море

Корабль российского Тихоокеанского флота "Прибалтика" терпит бедствие в Корейском проливе Японского моря, передает РИА Новости.

По данным источника информационного агентства в штабе флота, на борту корабля находятся около 170 моряков.

Сигнал о том, что в машинное отделение поступает вода, был получен в воскресенье утром по местному времени, уточнили в штабе. Во второй половине дня экипажу удалось остановить течь, однако двигатель запустить не удалось и корабль дрейфует у японского острова Цусима. На помощь ему отправлен большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Других подробностей пока не сообщается.

По данным "Википедии", "Прибалтика" - это судно связи проекта 1826, которое было введено в строй в 1983 году.