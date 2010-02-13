Польша готовит «черный список» граждан Беларуси - СМИ

Министерство иностранных дел Польши планирует составить «черный список» белорусских граждан, причастных к преследованию представителей польского меньшинства в Беларуси, которым не будет выдавать польские визы.

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источники в МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ на совместной со своим белорусским коллегой Сергеем МАРТЫНОВЫМ пресс-конференции в Варшаве связал поддержку поляками белорусов в Европейском Союзе с соблюдением прав в стране польского меньшинства.

В то же время, С.МАРТЫНОВ заявил, что власть Беларуси не нарушила прав поляков, забирая Дом поляков в городе Ивенец. Он назвал этот инцидент недоразумением внутри одной организации – Союза поляков Беларуси, в который белорусские власти не будут вмешиваться.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Министерство иностранных дел Польши обвинило Беларусь в репрессиях, а также отозвало для консультаций своего посла в Беларуси. Поводом для этого стали события в белорусском городе Ивенец (Минская область), где сотрудники силовых структур заняли здание польской общины - Польский дом.

8 февраля в Польском доме, который принадлежит непризнанному властью Союзу поляков Беларуси (СПБ), появились сотрудники милиции и судебные исполнители. Они выдворили активистов, которые были в здании, и приступили к описанию имущества.

На каком основании действовали судебные исполнители, не известно. Представитель СПБ, журналист Анджей ПОЧОБУТ заявил, что "никакого решения суда не было".

Предыдущий конфликт вокруг Польского дома в Ивенце произошел в конце января. Тогда альтернативный (лояльный властям) Союз поляков попробовал провести там съезд, чтобы сместить председателя местного отделения непризнанного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активистов неподконтрольного властям Союза поляков, которые следовали в Ивенец, были задержаны.

Союз поляков Беларуси был расколот в 2005 году. Часть его, лояльная власти, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой БОРИС заявляют, что подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.