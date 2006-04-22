В столице Непала полиция расстреляла многотысячную демонстрацию

В столице Непала – Катманду – полиция расстреляла многотысячную демонстрацию оппозиции. Есть раненые.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», столкновения демонстрантов с полицией в Катманду начались, когда участники акции, несмотря на комендантский час, направились к королевскому дворцу, чтобы в очередной раз потребовать от монарха ограничения его власти и восстановления работы распущенного ранее парламента.

Сначала стражи порядка пустили в ход дубинки и резиновые пули. А когда до резиденции монарха оставалось несколько километров – применили слезоточивый газ и открыли огонь. Очевидцы происшествия утверждают, что стрелять начали без предупреждения. В результате как минимум 10 человек ранены. Еще около 40 пострадали от ударов дубинками. Одновременно в городе власти отключили мобильную связь, чтобы демонстранты не смогли координировать свои действия.

Непал вот уже больше двух недель охвачен народными волнениями. По данным местных СМИ, за это время погибли 15 человек. Полиция никаких цифр не называет.