Возможна отмена виз между Украиной и Израилем

Предварительное голосование правительства Израиля об отмене виз с Украиной назначено на 31 января.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Посольства Израиля в Украине.

Как сообщает портал IzRus, 11 января прошло последнее рабочее заседание комиссии по вопросу отмены виз с Украиной. На нем принимали участие глава МВД Израиля Эли ИШАЙ, министр туризма Стас МИСЕЖНИКОВ, секретарь правительства Цви ХАУЗЕР, высокопоставленные чиновники дипломатического ведомства и министерства юстиции.

В связи с тем, что компромисс между сторонами по вопросу введения безвизового режима достигнут не был, принято решение, что в конце месяца правительственный кабинет проголосует по этому поводу. Ориентировочно, голосование назначено на 31 января.

Источники в окружении министра туризма С.МИСЕЖНИКОВА полагают, что глава правительства Беньямин НЕТАНЬЯХУ проголосует за отмену виз с Украиной.

Инициативу введения безвизового режима с Украиной уже поддержали публично соратник главы МВД Израиля по фракции ШАС Амнон КОЭН и председатель парламентской коалиции от "Ликуда", выходец из Харькова Зеев ЭЛЬКИН.

При этом Министерство юстиции и МВД выступают против этого шага. Э.ИШАЙ аргументирует свою позицию тем, что если это произойдет, Израиль захлестнет поток нелегальных рабочих мигрантов и проституток из Украины. Чиновники Минюста поддерживают его, настаивая на том, что подобный шаг вызовет резкое недовольство США, поскольку Украина – один из мировых лидеров в сфере работорговли. По словам представителей ведомства, Украина находится в глубоком экономическом кризисе и многие ее граждане мечтают о том, чтобы эмигрировать. Поэтому, как только будет отменен визовый режим, в Израиль хлынет поток нелегальных мигрантов и преступных элементов. Подобная ситуация фактически будет способствовать росту работорговли, и следует ожидать на это крайне негативной реакции Вашингтона.

Принципиальная договоренность об отмене виз с Украиной была достигнута 7 декабря в ходе переговоров, которые состоялись в Киеве между главой МИД Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Тогда же был ориентировочно определен срок подписания официального соглашения по этому вопросу – июнь 2010 года (в таком случае оно вступит в силу к концу текущего года).