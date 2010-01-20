Завтра Зурабов получит «ориентировки» по своей работе в Украине

Завтра министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ проинструктирует Михаила ЗУРАБОВА относительно его работы в Украине в должности посла.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

«Завтра в МИД России состоится встреча ЛАВРОВА и ЗУРАБОВА, в рамках которой глава российского внешнеполитического ведомства даст новоназначенному послу свои наставления и ориентировки относительно его работы в качестве посла в Украине», - сказал собеседник агентства.

В то же время он не уточнил точной даты приезда М.ЗУРАБОВА в Киев.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.