США увеличат финансирования военных программ в Молдове

Соединенные Штаты Америки увеличат объем финансирования военных программ в Молдове, сообщил на пресс-конференции в Кишиневе министр обороны Виталий Маринуца, подводя итоги своего визита в Вашингтон.

Он отметил, что в ходе консультаций в области обороны, которые состоялись 11-13 января в Вашингтоне, американская сторона выразила готовность увеличить бюджеты программ помощи для Молдове, а также организовать в стране курсы по обучению военнослужащих Национальной армии.

В результате двусторонних переговоров американская сторона решила удвоить финансирование Международной программы военного обучения (IMET). В рамках названной программы с 1994 г. по 2009 г. Молдова получила 9 млн долл. По словам министра обороны, власти США на встречах в Вашингтоне выразили готовность поддержать усилия Молдовы как по реформированию оборонной сферы, так и в других секторах социально-экономической жизни.

На встречах с официальными лицами Госдепартамента, Департамента обороны и других ведомств США обсуждались вопросы реформирования и модернизации системы обороны Молдовы, профессионального роста молдавских миротворцев для возможного участия их в международных операциях по поддержанию мира, а также разработки и внедрения новых принципов социального обеспечения военных кадров.

Американские официальные лица заявили о поддержке усилий нового руководства страны по демократизации общества, решению проблем, с которыми сталкивается Молдова, в том числе урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".

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