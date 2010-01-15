Тимошенко: Грузия должна быть единым государством

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что после своей победы на выборах будет развивать дружеские отношений с единой Грузией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что позиция БЮТ, а также ее личная, осталась неизменной - Грузия должна быть единым государством.

«Позиция в отношении Грузии со стороны моей политической силы (БЮТ) остается неизменной. Наша политическая сила абсолютно четко высказала свою позицию во время конфликта – мы поддержали целостность территории Грузии. И мы не признаем те образования, которые объявили о независимости и отделении (от Грузии)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что между Украиной и Грузией уже наладились дружеские взаимоотношения.

«Мы не просто друзья, мы партнеры. И у нас прекрасная история отношений. И думаю, что эта история будет продолжаться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.