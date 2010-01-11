Верховный представитель ЕС собирается в Вашингтон, Москву и Пекин

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН планирует в ближайшее время посетить Вашингтон, Москву и Пекин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня, выступая перед депутатами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“В ближайшее время я собираюсь посетить Вашингтон для встречи с Государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН и обсуждения основных внешнеполитических вопросов. Сразу после этого я также планирую посетить Москву и Пекин”, - сказала К.ЭШТОН.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) 19 ноября 2009 года назначил К.ЭШТОН на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии.

С 11 января в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС, которые продлятся до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться относительно нового состава Еврокомиссии.