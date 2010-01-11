24 миллиона китайцев не смогут жениться

Более 24 миллионов китайских мужчин репродуктивного возраста к 2020 году не смогут найти себе пару для создания семьи. К такому выводу пришли исследователи из Китайской академии общественных наук (Chinese Academy of Social Sciences), сообщает Лента.русо ссылкой на Global Times.

По мнению специалистов, гендерный дисбаланс является наиболее серьезной проблемой для страны, население которой составляет 1,3 миллиарда человек. Согласно данным исследования, на сотню родившихся в Китае девочек приходится в среднем 119 новорожденных мальчиков, в некоторых провинциях этот показатель составляет 130 мальчиков.

Сотрудник Китайской академии общественных наук ВАН Гуанчжоу заявил, что вследствие гендерного дисбаланса сельским жителям старше 40 лет будет трудно жениться, из-за чего они станут менее защищенными в социальном плане.

Исследователи отметили, что подобный перевес стал результатом избирательного проведения абортов в отношении плодов женского пола. В 1980-х годах для обследования беременных и определения пола ребенка в Китае стали применяться ультразвуковые методы исследования, благодаря чему и стало возможным проведение контроля рождаемости.

Китайская политика контроля рождаемости "одна семья - один ребенок" подразумевает различные наказания за рождение второго ребенка: от штрафа до принудительной стерилизации обоих родителей. Эти факторы приводят к тому, что многие беременные китаянки предпочитают сделать аборт.