Число жертв пожара в пермском клубе выросло до 153 человек

Число жертв пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" достигло 153 человек. В Санкт-Петербурге в Институте им. Джанелидзе под Новый год скончалась тридцатилетняя женщина, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время 31 декабря из больницы выписались двое пострадавших при пожаре. По данным МЧС РФ, на лечении остаются 62 человека, из них двое в Перми, 11 в Санкт-Петербурге, 47 в Москве и двое в Челябинске. Состояние почти половины из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Среди погибших - двое граждан Украины.