Генсек ООН призвал лидеров всех стран собраться через 9 месяцев

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун призвал глав всех государств и правительств прибыть в Нью-Йорк в сентябре 2010 года на саммит, посвященный выполнению Целей развития тысячелетия.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Мартин НЕСИРКИ на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Декларация Тысячелетия, в которой были зафиксированы восемь главных целей развития человечества, была подписана на Саммите тысячелетия в 2000 году также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Среди этих целей: искоренение крайней бедности и голода; предоставление всем жителям планеты начального образования; обеспечение равенства полов и улучшение положения женщин; сокращение детской смертности; улучшение материнского здоровья; борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и другими болезнями; обеспечение экологической устойчивости; усиление глобального партнерства в целях развития.

В качестве первой вехи, определяющей прогресс в выполнении Целей тысячелетия, был установлен 2015 год.

Решение о проведении саммита ООН в 2010 году было принято 63-й сессией Генеральной ассамблеи еще в июле этого года. В минувший понедельник на пленарном заседании 64-й сессии Генассамблея одобрила резолюцию, в которой указывается, что этот саммит будет посвящен оценке выполнения Целей развития тысячелетия.

Сейчас, по оценкам экспертов из различных агентств и программ ООН, не все страны справляются с поставленными перед ним задачами. Одной из причин отставания от "графика развития" в последний год стал мировой экономический кризис. Кроме этого тормозит выполнение целей и целый ряд других - "традиционных" - факторов: войны и конфликты, коррупция, стихийные бедствия, глобальное изменение климата.

В заявлении ПАН Ги Мун отмечает, что намерен объявить 2010 год Годом Целей развития тысячелетия.

Кроме того, по словам М.НЕСИРКИ, Генсек "призывает все государства-члены ООН и людей уже сейчас повсеместно начать подготовку к саммиту".