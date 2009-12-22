Порошенко провел официальные встречи в ОАЭ

Украину до апреля 2010 года посетит с официальным визитом министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль НАГАЯН.

Такая договоренность была достигнута 21 декабря во время встречи главы внешнеполитического ведомства ОАЭ с министром иностранных дел Украины Петром ПОРОШЕНКО во время его визита в Эмираты, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

В рамках ожидаемого визита согласовано подписание ряда двусторонних документов, в частности, относительно упрощения процедуры получения виз для украинских граждан.

Также главы МИД Украины и ОАЭ обсудили актуальные вопросы отношений между странами и международной проблематики. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству между Украиной и ОАЭ в рамках международных организаций, в частности, ООН. Министр иностранных дел ОАЭ подтвердил заинтересованность направить делегацию ОАЭ для участия в тематических дебатах по вопросам борьбы с пиратством, проведение которых планируется в ближайшее время в Киеве.

Кроме того, эмиратская сторона выразила заинтересованность во вложении значительных инвестиций в экономику Украины, в первую очередь, в отрасли авиастроения, сельского хозяйства, промышленности, телекоммуникаций и гостиничного бизнеса. С этой целью стороны договорились подготовить конкретные инвестиционные проекты и осуществить обмен визитами экспертных групп для их проработки.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в отрасли охраны здоровья, в частности, привлечению эмиратской стороны к строительству в столице Украины «Детской больницы будущего», а также открытию в ОАЭ представительства Международной клиники восстановительного лечения для лечения детей, больных церебральным параличом.

В рамках официального визита в ОАЭ П.ПОРОШЕНКО также провел встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ Абдульазизом АЛЬ-ГУРЕЙРОМ.

Во время встречи министр отметил, что в контексте развития двусторонних отношений активизация связей между Верховной Радой Украины и Федеральным национальным советом имеет важное значение. П.ПОРОШЕНКО высказался за создание в составе ФНС ОАЭ группы по межпарламентским связям с Украиной и обмен визитами парламентских делегаций. Упомянутые предложения были поддержаны эмиратской стороной.

А.АЛЬ-ГУРЕЙР отметил, что ОАЭ заинтересованы не только развивать межпарламентское сотрудничество с Украиной, но и усилить политическую, экономическую и культурно-гуманитарную составляющую двусторонних отношений. Председатель ФНС отметил демократический опыт Украинского государства, приобретенный за последние годы. Он выразил готовность в ближайшее время назначить двух депутатов, которые будут отвечать за межпарламентские связи с Украиной, а также отправить их в Киев с целью налаживания контактов с Верховной Радой Украины и обмена опытом.