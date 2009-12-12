Глава Британской разведки обвинил Россию в войне в Ираке

Руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Джон СОЕРС назвал Россию одной из виновниц развязывания войны в Ираке, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Такое заявление Д.СОЕРС сделал в ходе общественных слушаний в Лондоне по поводу обстоятельств вторжения войск западной коалиции в Ирак.

По словам Д.СОЕРСА, работавшего в начале 2000-х годов советником премьер-министра Великобритании Тони БЛЭРА по иностранным делам, Россия несет ответственность за провал введения ряда санкций в отношении Ирака, которые могли помочь избежать вооруженного конфликта. Д.СОЕРС утверждает, ссылаясь на неких высокопоставленных россиян, что Россия отказалась поддержать введение санкций, так как они могли повредить коммерческим интересам страны в Ираке. В случае введения санкций Ирак обещал разорвать контракты с российскими компаниями, и в связи с этим Россия пообещала наложить вето на предложение о новых санкциях. Вопрос о введении новых санкций Совета безопасности ООН взамен действовавшей в то время программы "Нефть в обмен на продовольствие" обсуждался в 2001 году, за два года до вторжения в Ирак, Д.СОЕРС принимал участие в переговорах.

Глава MI6 отметил, что тогда речь не шла о военном вторжении в Ирак, однако Великобритания, как и многие другие страны, была заинтересована в смене режима в стране, сообщает The Daily Telegraph. В частности, рассматривался вопрос и свержения Саддама Хусейна политическими мерами, предполагалось также обвинить его в военных преступлениях во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Ранее в ходе общественных слушаний стало известно, какая информация позволила Великобритании сделать вывод, что у Ирака есть оружие массового поражения, передает Лента.ру. По словам консерватора Адама ХОЛЛОУЭЯ (Adam Holloway), главным доказательством стал подслушанный таксистом-информатором MI6 разговор двух иракских чиновников. В документе MI6 с показаниями таксиста стояла отметка о возможной недостоверности данных, однако правительство Великобритании не обратило на это внимание, утверждал А.ХОЛЛОУЭЙ.

Вторжение в Ирак войск США и союзников началось в марте 2003 года. Основанием к вторжению стала информация о наличии у Ирака оружия массового поражения, однако впоследствии эти данные не получили подтверждения.