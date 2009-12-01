Футбольный скандал может перекинуться на другие виды спорта

Международный скандал, разразившийся в связи с манипуляциями результатами футбольных матчей, может принять новые масштабы - не только в количественном, но и в качественном измерении.

Согласно информации, опубликованной в немецких СМИ, число стран, спортивные клубы которых замешаны в манипуляциях, может вырасти с девяти до 17. Более того, под подозрение в подтасовках и договорных матчах попали представители и других игровых видов спорта, в частности тенниса и баскетбола.

В настоящее время в поле зрения сыщиков находятся женский теннисный турнир, который прошел в апреле 2009 г. в Марокко, и матч play-off чемпионата Германии по баскетболу, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что преступники, наживающиеся на договорных матчах, потратили на подкуп игроков, врачей, поваров и арбитров в общей сложности 550 тыс. евро. Причем бизнес, организованный злоумышленниками, был очень успешным. По некоторым данным, только на пяти банковских частных счетах, арестованных в азиатских банках, была обнаружена сумма в 3,5 млн евро.

Как сообщалось, у немецкой прокуратуры вызвали сомнения результаты 200 футбольных матчей, состоявшихся в девяти странах. По делу о футбольных манипуляциях в Германии арестованы 15 подозреваемых, еще два человека задержаны в Швейцарии. По всей Европе проведено более 50 обысков.

Подкуп футболистов, судей и функционеров клубов осуществляла банда из Берлина, которую возглавлял выходец из Хорватии. Мошенники заработали на футбольных манипуляциях около 10 млн евро, добавляет РосБизнесКонсалтинг.