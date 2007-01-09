Прекращены поставки российской нефти в Чехию и Словакию

В Словакию и Чехию прекращены поставки российской нефти.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявили в понедельник вечером представители словацкой и чешской власти.

Ранее прекратилось снабжение российской нефти в Польшу и Германию.

Обе страны выразили решительный протест в связи с этим.

Ситуация возникла в результате конфликта вокруг транзита нефти через Беларусь.

Москва наложила экспортную пошлину на свою нефть, которая таким образом стала для Беларуси дороже. В ответ Минск ввел пошлину на транзит нефти из России. А российская компания «Транснефть», в свою очередь, обвинила белорусскую сторону в незаконном отборе сырья из нефтепровода. Позже Транснефть" признала, что это она прекратила снабжение нефти по трубопроводу "Дружба" в Беларусь, а также в Польшу и Германию.

Вчера вечером в Москву для переговоров по урегулированию конфликта отбыла правительственная делегация Беларуси.