Тело Ленина можно хранить еще по крайней мере 100 лет – специалисты

Тело Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве сможет храниться еще по крайней мере 100 лет. Такое мнение выражают российские специалисты, работающие непосредственно над сохранением в надлежащем состоянии забальзамованого тела вождя пролетариата.

Как передает РИА «Новости», 9 января после завершения профилактических работ мавзолей опять откроется для посещений. На "профилактику" он был закрыт 10 ноября 2006 года.

Закрытие мавзолея связано с проведением плановых биохимических работ по сохранению забальзамированного тела Ленина. Подобная практика существует с момента создания мавзолея. Директор Научно-исследовательского и учебно-методического центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений Валерий БЫКОВ напомнил, что работа по поддержанию должного состояния тела Ленина ведется систематически.

По его словам, современные российские технологии позволят сохранять тело Ленина еще долгие годы. "Мы формулируем так: сохранность можно обеспечить на неопределенно долгое время. 100 лет уже практически есть", - сказал В.БЫКОВ.

Он пояснил, что на Западе применяется только временное бальзамирование, а в России сохранение облика. Иными словами, главное внимание уделяется «именно анатомическому образу, чтобы не было отклонений». «Это не просто мумификация, это более сложная задача», - подчеркнул академик.

Специалисты работают с телом Ленина непосредственно в пантеоне. Работы занимают полтора-два месяца, реже - несколько дней. Ленину периодически меняют костюм. Последний раз это произошло в 2003 году. Предыдущие профилактические работы в мавзолее проводились весной прошлого года - тогда костюм Ленину решили не менять.

"Профилактика" прошла в "штатном режиме", без неожиданностей, сообщили агентству в Научно-исследовательском центре биомедицинских технологий. По мнению специалистов, при должном уходе и своевременной профилактике тело Ленина вполне может находиться в мавзолее еще 100 лет.

В предыдущие годы финансирование профилактических работ в мавзолее осуществлялось за счет государства. В настоящее время средства на это выделяет один из российских научных фондов.