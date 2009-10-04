Иран назначил дату проверки завода по обогащению урана

Власти Ирана назначили дату, когда инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут посетить новый завод по обогащению урана близ г.Кум. Как сообщил на пресс-конференции в Тегеране глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи, инспекция назначена на 25 октября 2009г.

По словам М.Эль-Барадеи, переговоры, которые он провел с иранскими властями, оказались успешными. Он приветствует настрой Исламской Республики на переход от конфронтации к сотрудничеству и транспарентности, передает Associated Press.

Напомним, 21 сентября Иран проинформировал МАГАТЭ о строительстве в стране второго завода по обогащению ядерного топлива. Новый завод строится близ священного для мусульман-шиитов города Кум в 160 км от Тегерана. Это укрепленное, хорошо охраняемое место в горах на территории военного комплекса. Завод, рассчитанный на 3 тыс. центрифуг, строится уже три года и должен быть введен в эксплуатацию в 2010г.

Иран согласился предоставить доступ инспекторам МАГАТЭ на новый ядерный объект по итогам переговоров с "шестеркой" международных посредников 1 октября в Женеве.

РБК