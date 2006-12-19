ФАТХ и ХАМАС еще раз попробуют прекратить перестрелки

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил во вторник, что с 23.00 вступит в силу соглашение о полном прекращении огня между сторонниками движений ФАТХ и ХАМАС, передает Associated Press.

Соглашения о прекращении огня и выводе боевиков обоих движений из города Газа было достигнуто на переговорах в Египте.

За последнюю неделю в секторе Газа 14 палестинцев погибли, и десятки были ранены во время уличных боев между сторонниками движений ФАТХ и ХАМАС.