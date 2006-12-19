ФАТХ и ХАМАС еще раз попробуют прекратить перестрелки
23:14, 19 декабря 2006Мир
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Договариваться пришлось в Египте
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил во вторник, что с 23.00 вступит в силу соглашение о полном прекращении огня между сторонниками движений ФАТХ и ХАМАС, передает Associated Press.
Соглашения о прекращении огня и выводе боевиков обоих движений из города Газа было достигнуто на переговорах в Египте.
За последнюю неделю в секторе Газа 14 палестинцев погибли, и десятки были ранены во время уличных боев между сторонниками движений ФАТХ и ХАМАС.
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