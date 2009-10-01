Саакашвили предупредил Медведева и Путина об уголовной ответственности

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что содержание доклада комиссии Евросоюза о войне в Южной Осетии дает достаточные основания для уголовного преследования руководителей России, "которые совершили преступления перед человечеством", сообщает 1 октября Trend News со ссылкой на заявление Саакашвили на встрече с жителями Тбилиси.

Саакашвили также считает доклад "большой дипломатической победой Грузии". "Мы получили документ, который впервые в истории международных отношений признал совершение преступления против человечества страной, которая является постоянным членом Совбеза ООН, членом большой восьмерки", - заявил грузинский президент.

"Комиссия сказала еще больше правды, чем я мог себе представить", - цитирует слова Саакашвили ИА "Новости-Грузия". По мнению президента Грузии, доклад комиссии ЕС доказал правоту Грузии и опроверг все аргументы России в пользу военной операции в августе 2008 года.

В докладе комиссии, обнародованном 30 сентября, утверждается, что именно Грузия начала боевые действия, однако также сказано, что ответственность за происшедшее несут в той или иной степени все стороны конфликта, то есть, помимо Грузии, Россия и Южная Осетия. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии члены комиссии в докладе назвали незаконным.

Кроме того, в докладе Россия обвиняется в непропорциональном применении силы - утверждение, с которым ранее не согласился заместитель начальника Генштаба РФ Анатолий Ноговицын. В чрезмерном применении силы в начале конфликта в докладе обвиняется и Грузия, которая также сочла эти выводы комиссии ошибочными, замечает Лента.ру.