ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
88 - «за», 35 - «против», 10 воздержались
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ПАСЕ.
Ассамблея поддержала проект доклада швейцарского депутата Андреаса ГРОССА 88-ю голосами «за» при 35 «против» и 10 воздержавшихся.
“Ассамблея, несмотря на недостаточность соответствия России большинству ее требований, решила подтвердить полномочия российской делегации”, - говорится в докладе.
В документе обращается внимание на тот факт, что делегация России в ПАСЕ не имеет прямого влияния на действия российской власти. При этом Ассамблея выразила уверенность в необходимости создания диалога между Россией, Грузией и Ассамблеей.
Депутаты ПАСЕ выразили сожаление по поводу того, что Россия не выполнила практически ни одного ключевого требования Ассамблеи, а также что российские депутаты – члены делегации в ПАСЕ публично заявляли о невыполнении Россией требований Ассамблеи.
Ни одна из поправок, которая предусматривала наложение каких-либо санкций, начиная с приостановки права голоса до лишения полномочий, не была поддержана.