Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ПАСЕ.

Ассамблея поддержала проект доклада швейцарского депутата Андреаса ГРОССА 88-ю голосами «за» при 35 «против» и 10 воздержавшихся.

“Ассамблея, несмотря на недостаточность соответствия России большинству ее требований, решила подтвердить полномочия российской делегации”, - говорится в докладе.

В документе обращается внимание на тот факт, что делегация России в ПАСЕ не имеет прямого влияния на действия российской власти. При этом Ассамблея выразила уверенность в необходимости создания диалога между Россией, Грузией и Ассамблеей.

Депутаты ПАСЕ выразили сожаление по поводу того, что Россия не выполнила практически ни одного ключевого требования Ассамблеи, а также что российские депутаты – члены делегации в ПАСЕ публично заявляли о невыполнении Россией требований Ассамблеи.

Ни одна из поправок, которая предусматривала наложение каких-либо санкций, начиная с приостановки права голоса до лишения полномочий, не была поддержана.