Украину посетит госсекретарь Франции по европейским делам

В ноябре Украину с визитом планирует посетить Государственный секретарь Франции по европейским делам Пьер ЛЕЛЛУШ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, организацию этого визита обсудили во время встречи заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ и посол Франции в Украине Жак ФОР.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, поддержание Францией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений нашего государства, а также вопросы региональной и международной безопасности.

В связи с этим посол Франции передал письмо П.ЛЕЛЛУША, в котором, в частности, выражается готовность Франции способствовать углублению отношений между Украиной и Европейским Союзом и быстрому завершению переговоров, касающихся Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

„Импульс, предоставленный во время французского председательства в ЕС, позволил вывести на новый уровень отношения между Украиной и ЕС и предоставить Вашей стране особое место среди стран региона”, - отмечается в письме французского высокопоставленного должностного лица.