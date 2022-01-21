У пострадавшего мужчины есть инвалидность, из-за чего он с трудом ходит.

Жителя королевства Тонга гигантская волна, образовавшаяся из-за извержения вулкана, вынесла в открытое море. Мужчина девять раз полностью уходил под воду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам пострадавшего, сначала он забрался на дерево, спасаясь от первой большой волны. Но потом его застала вторая волна высотой в шесть метров.

Крики мужчины о помощи не слышали спасатели. Он девять раз погружался с головой под воду и прощался с жизнью. Но потом в воде зацепился за бревно и добрался до соседнего острова, где ему оказали помощь.

Мужчина проплыл восемь километров. Стоит отметить, что у него инвалидность, из-за чего ему даже сложно ходить.

Извержение вулкана в Тонга - что известно

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай у берегов Тонги произошло 15 января и повлекло за собой цунами, достигшее побережье Перу.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, архипелаг Тонга оказался отрезанным от мира.

Правительство Королевства Тонга 19 января впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее "беспрецедентной катастрофой" и заявив, что число погибших может возрасти.

Астронавты на МСК запечатлели тучи пепла, которые попали в атмосферу после извержения вулкана.

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