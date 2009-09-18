11 украинских моряков в порту Мумбай 1,5 года просидели на металлоломе

Сегодня в 9.00 утра по киевскому времени на судне "Радомышль", которое более полутора лет простояло на рейде индийского порта Мумбай, был спущен украинский флаг. Экипаж покинул борт корабля и готовится к возвращению в Одессу.

Об этом ИА "МОСТ-Одесса" в пятницу сообщил капитан-наставник службы безопасности ОАО "Украинского дунайского пароходства" Александр СТЕПАНЕНКО.

"Теперь в борьбу за жизнеобеспечение судна включились местные службы. В настоящее время все одиннадцать членов экипажа поселены в гостиницу, начались таможенные и миграционные формальности для их вылета в Украину", - сказал он.

По информации А.СТЕПАНЕНКО, экипаж вылетает из аэропорта Мумбай в субботу ночью, в 02:00 по киевскому времени. Прибытие в международный аэропорт "Одесса" ожидается в 17:45 того же дня.

Как сообщал УНИАН, теплоход "Радомышль" прибыл в Индию 1 февраля 2008 года в аварийном немореходном состоянии для продажи на металлолом. Судно охранялось и с трудом удерживалось на плаву украинским экипажем из 11 человек. На этой неделе УДП, получив разрешение Министерства транспорта и связи Украины, смогло реализовать корабль. Итоговая стоимость продажи "Радомышля" пока не разглашается.