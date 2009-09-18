Генсек НАТО: Россия нам нужна, как партнер

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН предлагает усилить отношения с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек заявил сегодня, выступая на форуме Центра Карнеги.

“НАТО хочет, чтобы Россия была настоящим участником европейской и международной безопасности. Россия нам нужна, как партнер”, - заявил он.

А.РАСМУССЕН отметил, что в этом контексте считает необходимым усилить деятельность Совета НАТО-ЕС.

Генсек НАТО заявил, что сегодня Россия пытается справиться с новой ситуацией в сфере безопасности, которая быстро меняется.

“Для нас открывается идеальная возможность для сотрудничества”, - сказал А.РАСМУССЕН.

В связи с этим он выразил предложение использовать Совет Россия-НАТО с тем, чтобы очертить те сферы, в которых интересы НАТО и России сходятся.

“Я предлагаю сделать совместный обзор общих угроз и вызовов. Нам нужна общая база”, - сказал генсек НАТО.

“Договоренности по проведению такого обзора придадут Совету Россия-НАТО беспрецедентный политический вес, и дадут возможность оставить наши разногласия позади”, - добавил он.

А.РАСМУССЕН отметил, что не все разногласия являются следствием недоразумения между НАТО и Россией, а имеют основополагающий характер, а также могут стать заложниками внутренней политики как России, так и отдельных стран НАТО.

Вместе с тем, генсек Североатлантического альянса заявил, что при наличии политической воли Россия и НАТО смогут построить новые отношения.

А.РАСМУССЕН также отметил, что новые предложения президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно новой архитектуры безопасности могут и должны также рассматриваться в контексте сотрудничества НАТО и России, что может дать дополнительную пользу для их реализации.

Генсек НАТО обратил внимание также на то, что сейчас Североатлантический альянс занялся разработкой новой стратегической концепции организации. При этом, по его словам, он будет пытаться сделать этот процесс как можно более открытым.

“Я планирую сделать этот процесс самым открытым за всю историю НАТО или любой другой организации”, - сказал А.РАСМУССЕН.

“Этот открытый процесс дает российскому стратегическому сообществу сделать так, чтобы его голос был услышан”, - добавил он.