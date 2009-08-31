Армения и Турция откроют границу

Армения и Турция договорились открыть межгосударственную границу в течение двух месяцев после вступления в силу "Протокола о развитии двусторонних отношений", сообщил в понедельник МИД Армении.

Турция и Армения на переговорах при посредничестве Швейцарии в понедельник достигли договоренности о начале "внутренних политических консультаций", касающихся подписания "Протокола об установлении дипотношений" и "Протокола о развитии двусторонних отношений".

Политические консультации будут завершены в течение шести недель, вслед за этим будут подписаны два протокола, которые будут переданы на утверждение парламентов двух стран.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года.

Представители Турции и Армении в течение двух лет проводят в Швейцарии закрытые переговоры, направленные на нормализацию двусторонних отношений. МИД Армении и Турции, а также департамент иностранных дел Швейцарской Конфедерации в ночь на 23 апреля 2009 года заявили об установлении "дорожной карты" в переговорном процессе по нормализации армяно-турецких отношений и отметили, что согласованные сторонами принципы создают положительную перспективу для продолжения переговорного процесса. Стороны не обнародуют детали принятой "дорожной карты".

РИА "Новости"