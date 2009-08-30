Медведев об СССР, войне, фашизме, циничной лжи и опущенных глазах

Президент РФ Дмитрий Медведев сожалеет о регрессе в оценке событий Второй мировой войны. Медведев назвал "циничной ложью" заявления о равной ответственности за Вторую мировую войну фашистской Германии и Советского Союза.

"Эти события являются величайшей трагедией XX века, трагедией, которая унесла около 70 миллионов человек, по разным подсчетам, эта цифра пока не определена до конца. Поэтому никакой другой оценки этим событиям быть не может", - заявил президент РФ в беседе на телеканале "Россия".

По словам президента, вопрос в том, какую интерпретацию получают эти события в различных странах.

"И вот здесь, к сожалению, наблюдается явный регресс. Еще 20-30 лет назад, даже при наличии так называемых блоков, которые находились в противостоянии, я имею в виду западный мир и Восток, Варшавский договор и, соответственно, НАТО, все были едины в том, что фашизм получил справедливую оценку, а фашистские преступники, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, понесли заслуженное наказание. Это даже несмотря на разницу в идеологических подходах, почему я об этом специально сказал", - цитирует РИА "Новости".

Сейчас, по его словам, у всех вроде бы общие ценности, но случаются поразительные вещи.

"Государства Балтии и даже Украина объявляют, по сути, бывших нацистских приспешников своими национальными героями, которые боролись за освобождение их государств. Хотя все прекрасно понимают, что было, стыдливо опускают глаза для того, чтобы не портить отношения", - подчеркнул глава российского государства.

Он напомнил также, что Парламентская ассамблея стран Европы недавно "поставила на одну доску и сделала равно ответственными за Вторую мировую войну фашистскую Германию и Советский Союз".

"Но это, простите, уже просто циничная ложь. Можно по-разному относиться к Советскому Союзу, можно очень критично относиться к политическому режиму, который был в Советском Союзе, и к лидерам этого, нашего с вами, государства в тот период... Вопрос в том, кто войну начал, вопрос в том, кто убивал людей и кто спасал людей, миллионы жизней, кто, в конечном счете, спас Европу", - заявил Медведев.

По его убеждению, нельзя в угоду нескольким странам перечеркивать историю.

"Мы все должны действительно очень бережно относиться к нашей истории, особенно по тем вопросам, которые получили однозначную оценку со стороны всего мира. Нельзя взламывать те институты, которые были сформированы в результате таких трагических событий. Мы не можем перечеркивать это все в угоду тем или иным государствам, которые сейчас находятся в стадии развития, формируют свою национальную идентичность, мы должны думать о будущем", - заявил президент России.

Это один из самых важных уроков, который вытекает из 70-летней годовщины с момента начала крупнейшей катастрофы XX века - начала Второй мировой войны, считает Медведев.