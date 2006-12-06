Ющенко утвердил план визита Путина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом утвердил План мероприятий по подготовке рабочего визита в Украину Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, который состоится 22 декабря.

Глава государства поручил Кабинету Министров Украины обеспечить выполнение этого плана мероприятий.

Указ подписан с целью надлежащей подготовки рабочего визита в Украину Президента Российской Федерации В.ПУТИНА и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Согласно утвержденному Плану мероприятий, Министерству иностранных дел поручено до 15 декабря подготовить согласованный проект программы рабочего визита В.ПУТИНА в Украину, предложения по составу официальной делегации Украины и сопровождающих лиц и представить в Секретариат Президента Украины.

Кабинету Министров В.ЮЩЕНКО поручил до 18 декабря подготовить и внести ему на утверждение проект директив на официальные переговоры в ходе рабочего визита, а до 15 декабря - определить официальных лиц от Кабмина для обеспечения участия в программе визита в соответствии с Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины и МИД должны до 15 декабря представить в Секретариат Президента Украины предложения к выступлениям и тезисам Президента Украины на заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии, а также согласованные с российской стороной проекты программы заседания комиссии и протокола по результатам заседания.

Соответствующим министерствам и ведомствам поручено до 11 декабря подготовить и представить в МИД аналитические справки о состоянии, перспективах развития и проблемных вопросах двустороннего сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в соответствующих сферах, а также обоснования тем, которые необходимо поднять в ходе переговоров.

МИД до 15 декабря должно представить в Секретариат Президента Украины предложения к выступлениям, беседам и переговорам Президента Украины в соответствии с программой рабочего визита; биографическую справку о В.ПУТИНЕ; ряд информационно-справочных материалов.

До 18 декабря МИД должен подготовить к подписанию Декларацию о содержании украинско-российского стратегического партнерства и План действий Украина – Россия на 2007-2008 годы.

Правительству поручено до 18 декабря принять меры для подписания в ходе визита Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о реадмиссии, а также Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.

До 26 декабря МИД должен представить Президенту Украины и Кабинету Министров Украины отчет по итогам рабочего визита В.ПУТИНА, а до 3 января 2007 года - подготовить вместе с соответствующими министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и представить Президенту Украины согласованный с Кабинетом Министров Украины план мероприятий по реализации достигнутых договоренностей и заключенных соглашений в ходе рабочего визита.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента Украины.