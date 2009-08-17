Число погибших на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось

По последним данным, в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 10 человек, 11 пострадали, 30 человек числятся пропавшими без вести. Такие данные приводит аппарат полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу со ссылкой на информацию Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 8 и пострадали 14 человек, еще более 60 числились пропавшими без вести.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла сегодня утром. По данным следствия, от взрыва масляного трансформатора произошло разрушение стены и потолка в машинном зале, где находятся турбины, вследствие чего в зал стала поступать вода. В результате аварии полностью разрушен второй гидроагрегат ГЭС, серьезные повреждения получили седьмой и девятый гидроагрегаты, еще на трех гидроагрегатах разрушена кровля. В настоящее время проникновение воды в машинный зал ликвидировано.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст.143 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны труда).

Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления "РусГидро" Василий Зубакин, она будет исчисляться "миллиардами рублей".

Говоря о причинах аварии, он отметил, что к настоящему времени есть несколько версий произошедшего, которые будут уточняться. Как сообщил журналистам глава МЧС РФ Сергей Шойгу, на восстановление трех гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, где сегодня произошла авария, потребуются месяцы или годы.

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