Путин не выучил урок Грузии - Financial Times

Российский премьер-министр Владимир Путин, позирующий с обнаженным торсом для фотографов во время отпуска в Сибири, вызывает чувство дежа-вю, пишет газета The Financial Times.

По мнению газеты, не случаен тот факт, что фотографии были опубликованы прямо перед первой годовщиной войны России с Грузией. Конфликт с этой бывшей советской республикой рассматривается в России как триумф жесткой силы и лично Путина как героя, который вдохновил на этот триумф.

Авторы считают, что Путина действительно хорошо научили тактике в КГБ. Однако ему не удается выстраивать стратегии: из-за российских танков в Грузии Москву боятся на Кавказе, больше не уважают. Для «перезагрузки» отношений с США требуется не только взаимоуважение между Россией и США, но и уважение к слабым странам. Вместе с тем, как показала фотосессия, Путин этот урок еще не усвоил.

Газета.ру