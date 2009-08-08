В Грузии проходят траурные церемонии, приуроченные к годовщине войны с Россией.

По всей стране прошла минута молчания. Президент Михаил СААКАШВИЛИ на военном кладбище почтил память воинов, погибших, защищая территориальную целостность страны, передает ICTV.

Накануне грузинское правительство рассекретило материалы, свидетельствующие о том, что еще утром 7 августа 2008 года Тбилиси стало известно: на территорию Южной Осетии уже вошли российские танки. Следовательно, по официальным разъяснениям, в ночь на 8 августа грузины не имели иного выхода, как попытаться остановить вторжение, и Президент М.СААКАШВИЛИ отдал приказ атаковать Цхинвали.

Официальным поводом войны Москва назвала необходимость защитить южных осетинов от грузинского геноцида. В результате пяти дней противостояния погибли 64 российских и 175 грузинских солдат, большие потери понесло и мирное население. По разным данным, в Южной Осетии жертвами войны стали 162 человека, с грузинской стороны - 228. Более 35 тыс. беженцев, преимущественно грузины, до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Война стала поводом для России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии, правда, эти действия Москвы поддержала лишь Никарагуа.